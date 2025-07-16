المزيد من الآباء يتواصلون مع السلطات الألمانية بعد اعتقال شاب بتهمة الاعتداء على أطفال

أعلن الادعاء العام الألماني أن المزيد من الآباء تواصلوا مع السلطات عقب اعتقال شاب /20 عاما/ يُعتقد أنه زعيم شبكة من المتحرشين بالأطفال يُشتبه في قيامهم بالاعتداء الجنسي على أطفال عبر الإنترنت تحت اسم "النمر الأبيض".

وقالت المدعية العامة ميا شبيرلينج-كارستنز في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن بعض الآباء أعربوا عن قلقهم من احتمال استهداف أطفالهم أيضا، مضيفة أن المحققين يفحصون المعلومات المُقدمة.

وأُلقي القبض على الشاب - وهو مواطن ألماني من أصل إيراني - في منتصف يونيو الماضي في منزل والديه في هامبورج. ويواجه الشاب اتهامات بقيادة شبكة من مجرمي الإنترنت الذين يُزعَم أنهم أجبروا ما لا يقل عن ثمانية قاصرين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاما من ألمانيا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة على إيذاء أنفسهم.

ووفقا للادعاء العام الألماني، استهدف الشاب أطفالا يعانون من صعوبات نفسية، عبر منتديات الانتحار على سبيل المثال. ويُشتبه في أنه اكتسب ثقتهم قبل أن يجعل ضحاياه يعتمدون عليه عاطفيا ليدفعهم إلى إيذاء أنفسهم حتى الانتحار.

ويُعتقد أن صبيا أمريكيا /13 عاما/ قد انتحر، بينما أفادت تقارير أن فتاة كندية /14 عاما/ حاولت الانتحار.

ولا يزال المشتبه به، الذي ينفي الاتهامات، رهن الاحتجاز ويواجه تهما بالقتل والشروع في القتل والإيذاء الجسدي الجسيم والاعتداء الجنسي على الأطفال وحيازة مواد إباحية للأطفال.

وحتى الآن، لا يوجد دليل على أن الشبكة الدولية المعروفة باسم "764" لديها أعضاء آخرون في هامبورج، وفقا للادعاء العام.