استقبل اللواء أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم، بمبنى ديوان عام المحافظة، الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على هامش فعاليات افتتاح معرض "صنع في دمياط"، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظتين في مجالات دعم المشروعات وتيسير الخدمات لأصحابها، خاصة المشروعات الصناعية في منطقتي برج العرب ومرغم، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تمتلك فرصًا استثمارية واعدة، وتعد من أهم المحافظات الصناعية في مصر بفضل تعدد المناطق الصناعية بها، لافتًا إلى أن الدولة تسعى إلى التوسع في الأنشطة الصناعية القائمة ومساندتها على الاستمرار والنمو. وشدد على التعاون الوثيق مع جهاز تنمية المشروعات في تيسير التمويل والخدمات، فضلًا عن دعم توجه الشباب نحو العمل الحر والمشروعات الخاصة لتوفير فرص عمل.

وأضاف أن المحافظة تعمل مع الجهاز على ضم المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي، وضمان استفادتها من قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 بما يعزز من فرص نجاحها واستدامتها.

من جانبه، أكد باسل رحمي حرص الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات الإنتاجية والصناعية، وتقديم الدعم الفني اللازم لها بما يضمن استقرارها وتوسعها، مشيرًا إلى أن الجهاز ضخ تمويلات بقيمة 2.2 مليار جنيه في محافظة الإسكندرية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2025، مولت نحو 51 ألف مشروع ووفرت أكثر من 110 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وفرت 718 ألف يومية عمل.

وأشار رحمي إلى أهمية قانون 6 لسنة 2025 الذي يتيح تيسيرات ضريبية جديدة تبدأ من 0.4% فقط من حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة، مع إعفاءات من الضرائب والدمغات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وفي ختام اللقاء، قام محافظ الإسكندرية والرئيس التنفيذي للجهاز بتسليم عدد من شيكات الإقراض المباشر لخمس من أصحاب المشروعات، إلى جانب تسليم رخص توفيق أوضاع وشهادات تصنيف لخمسة آخرين.