دعوات فلسطينية واسعة للنفير إلى المسجد الأقصى غدا رفضا للاعتداءات الإسرائيلية

دعت جهات مقدسية وفعاليات شعبية، أهالي مدينة القدس والداخل الفلسطيني إلى شدّ الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك، والمشاركة في صلاة الجمعة غدا بأكبر حشد من المصلين، في ظل تصاعد الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية بحق المسجد المبارك.

وأكدت الدعوات أن "الحشد الواسع في ساحات الأقصى يأتي تجديدا للتمسك بهويته الإسلامية، ورسالة رفض لمحاولات الاحتلال فرض السيطرة عليه وتغيير واقعه التاريخي والقانوني"، مشددة على أهمية الرباط والتواجد المستمر في المسجد لحمايته من الانتهاكات المتواصلة.

ووفق قناة "الأقصى" الفلسطينية اليوم الخميس ، "تأتي هذه الدعوات في وقت يواصل فيه الاحتلال والمستوطنون تصعيد اقتحاماتهم للمسجد الأقصى وفرض إجراءات، مشددة على دخول المصلين، وسط تحذيرات مقدسية من مخاطر استهداف الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك.