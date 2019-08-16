فلسطين: منع نائبتي الكونجرس من زيارة الأراضي المحتلة اعتداء على الديمقراطية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بمنع النائبتين في الكونجرس الأمريكي رشيدة طليب وإلهان عمر من زيارة فلسطين المحتلة وشعبها.

وذكرت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم الجمعة- "ننظر بخطورة بالغة للتحريض الرسمي العلني الذي مارسه كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسفيره في تل أبيب ديفيد فريدمان، فتارة يصفهما ترامب بكارهات لليهود في اتهام عنصري خطير، وتارة أخرى يخرج فريدمان ليصفهما بناشطات حركة المقاطعة".

وأكدت الوزارة أن هذا القرار العنصري يعتبر اعتداء صارخا على الكونجرس الأمريكي وعلى الديمقراطية، ويعكس هذا الموقف مشاعر القلق والخوف التي انتابت دولة إسرائيل بكاملها، حيث دب فيها الهلع بسبب هذه الزيارة خوفا من مشاهدة النائبتين حقيقة العنصرية ونظام الأبرتهايد من قبل دولة الاحتلال، وحجم الانتهاكات والجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينين وأرضهم ومقدساتهم.

وأوضحت أن القضية الأساس هي أن النائبتين أرادتا زيارة فلسطين وليس دولة الاحتلال، وأرادتا زيارة جدة عضو الكونجرس طليب التي تقيم لليوم في بيتها في فلسطين تحت الاحتلال، مشيرة إلى أن هذه الزيارة كانت ستعكس بكل وضوح حقيقة دولة الاحتلال العنصرية ليس فقط للشعب الأمريكي وإنما للعالم وللشعوب أجمع.

وكانت إسرائيل قد قررت منع عضوتي (الكونجرس)، إلهان عمر ورشيدة طليب، من زيارة كانتا تعتزمان القيام بها، وذلك بعدما دعا الرئيس دونالد ترامب إلى منعهما، بعد دعمهما مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، وفرض عقوبات عليها.