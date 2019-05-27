 بث مباشر.. دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك (1×0) ديكاداها - بوابة الشروق
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بث مباشر.. دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك (1×0) ديكاداها

الشروق
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 8:54 م | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 9:06 م

تقدم بوابة الشروق تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام ديكاداها بطل الصومال في الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تُقام مساء اليوم الجمعة على ستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

 

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد عبدالغني – محمود حمدي "الونش" – حمد النقاز – محمد عبدالشافي

الوسط: محمد حسن – محمود عبدالعزيز – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبدالرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي

الهجوم: عمر السعيد.

ويحتفظ يحيى على مقاعد البدلاء بكل من: محمد أبوجبل – كريم بامبو – محمد عنتر – حازم إمام – محمد عبدالسلام – مصطفى محمد  - أحمد سيد زيزو

 

البث المباشر


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