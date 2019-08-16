محادثات سياسية تدفع أسواق الأرجنتين للتعافي من بعض خسائرها الحادة

ردت أسواق الأرجنتين يوم الخميس بإيجابية على دلائل على أن الزعماء السياسيين للبلاد عاقدون العزم على السيطرة على أزمة اقتصادية أثارتها نتيجة صادمة لانتخابات تمهيدية أفقدت العملة المحلية (البيزو) ربع قيمتها تقريبا.

وبدأ البيزو الهبوط في أعقاب أداء المرشح الرئاسي المعارض ألبرتو فرنانديز القوي على غير المتوقع في الانتخابات التمهيدية يوم الأحد. وتغلب فرنانديز على الرئيس المنتمي ليمين الوسط ماوريسيو ماكري الذي أدت إجراءاته التقشفية المدعومة من صندوق النقد الدولي إلى صرف الناخبين عن تأييده.

وأثار ذلك مخاوف من عودة إلى سياسات حمائية ونهاية لإصلاحات اقتصادية تستند إلى السوق الحرة إذا فاز فرنانديز في انتخابات أكتوبر تشرين الأول وهو ما يبدو الآن أنه مرجح.

والأرجنتين، ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، ليست غريبة على الأزمات المالية. لكن أحدث أزمة تأتي وسط تقلبات واسعة ومخاوف من ركود عالمي أثارتها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والاحتجاجات المستمرة في هونج كونج.

وظهرت علامات قليلة على تقارب بين ماكري وفرنانديز في أعقاب الانتخابات التمهيدية لكن مع استمرار تراجع الأسواق يوم الأربعاء التقى الرجلان واتفقا على محاولة تهدئة تلك التقلبات.

وقال فرنانديز لاحقا إن خططه الاقتصادية لا تتضمن تخلفا عن سداد الديون.

وارتفع البيزو سبعة في المئة في وقت سابق يوم الخميس قبل أن يختتم التعاملات مرتفعا نحو خمسة في المئة عند 57.4 مقابل الدولار الأمريكي وفقا لمتعاملين قالوا إن التهافت على شراء البيزو الرخيص حاليا ساهم أيضا في القفزة التي حققها.

وارتفع مؤشر ميرفال لسوق الأسهم في الأرجنتين بأكثر من ثلاثة في المئة بعد ظهر الخميس.

وكان يوم الخميس أيضا أول يوم هذا الأسبوع لم يعقد فيه البنك المركزي مزادات لبيع دولارات من احتياطياته من النقد الأجنبي لدعم البيزو. ومنذ انتخابات الأحد، باع البنك المركزي ما إجماليه 503 ملايين دولار.

وعبًر فرنانديز في مقابلة إذاعية يوم الخميس عن رضاه عن سعر صرف للعملة المحلية عند 60 بيزو للدولار.

وأعلن ماكري يوم الأربعاء سلسلة إجراءات لدعم الرعاية الاجتماعية وتخفيضات ضريبية للعمال الأقل أجرا، وذلك في تحول لرئيس تولى السلطة في 2015 على وعود بخفض الدعم الحكومي وتصحيح ما وصفها بسنوات من الإدارة اليسارية السيئة للاقتصاد.

وتعهد ماكري بزيادة الحد الأدنى للأجور وتجميد أسعار البنزين بشكل مؤقت ورفع حد الإعفاء للضريبة على الدخل بنسبة 20 في المئة. وقالت الحكومة إن الإجراءات الجديدة، التي ستبلغ تكلفتها 678 مليون دولار، من شأنها أن تسمح بخفض ضريبي لمليوني عامل بقيمة تبلغ نحو 2000 بيزو (33 دولارا) شهريا للفرد.

وقال وزير التعليم أليخاندرو فينوتشيارو في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن الحكومة تدرس إجراءات جديدة لمساعدة الناس بشأن القروض العقارية المرتبطة بالتضخم.

ولا يزال أمام الحكومة فرصة لإجراء مزادات دولارية أخرى إذا بدأ البيزو في الهبوط مجددا.

وقال مسؤول بالحكومة الأرجنتينية إن البنك المركزي لديه احتياطيات تصل إلى 66 مليار دولار، منها 20 مليار دولار موارد حرة يمكن استخدامها لدفع الدين واستقرار البيزو.

وتقدر قيمة أقساط الدين في الفترة المتبقية من العام الحالي بما يتراوح بين خمسة مليارات إلى عشرة مليارات دولار تبعا لقدرة الأرجنتين على تمديد آجال سندات الخزانة المحلية.

وتشير بيانات حكومية إلى أن الاستحقاقات في عام 2020 تبلغ 27 مليار دولار.

وكانت أحجام التداول في السندات لأجل مئة عام ضعيفة يوم الخميس، مع ارتفاع الأسعار قليلا فوق 50 سنتا للدولار أو نحو أربع نقاط فوق مستوى إغلاق الأربعاء. وأظهرت بيانات ماركت أكسيس أن آخر تداول يوم الأربعاء للسندات التي يحين أجل استحقاقها في يناير كانون الثاني 2028 بلغ نحو 46 سنتا للدولار.