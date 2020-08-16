وزير عراقي يكشف عن قرب عقد اجتماع مع شركة هانوا الكورية حول ميناء الفاو الكبير

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أعلن وزير النقل العراقي، عن قرب عقد اجتماع بين وفدي وزارة النقل وشركة هانوا الكورية الجنوبية؛ لبناء خمسة أرصفة في ميناء الفاو الكبير شمالي الخليج بمحافظة البصرة "550كم جنوبي العراق".

وقال ناصر حسين بندر، لصحيفة "الصباح" الحكومية، الصادرة اليوم الأحد: "إن الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماع نهائي مع شركة هانوا الكورية لاتخاذ قرار بدء المرحلة الأولى من مشروع الفاو الكبير الاستراتيجي والحيوي حال توقيع العقد".

وأضاف: "هذه المرحلة تتضمن إنشاء 5 أرصفة وتعميق قناة الإبحار للميناء وطلبنا أن تكون من 19-21 مترا، وإنشاء البنى التحتية للأرصفة الخمسة".

واستطرد: "لدينا اجتماعات متقدمة جدا مع شركة هانوا التي تعمل حاليا بمشاريع بسيطة كبداية للنفق وعمليات الدفن وأن المرحلة الأولى تتضمن أيضا إنشاء النفق الذي يربط ميناء الفاو بخور الزبير والطريق الاستراتيجي الذي يربط الحدود العراقية بالكويت".

ويسعى العراق منذ سنوات إلى إنشاء ميناء الفاو الكبير شمالي الخليج ليكون منطلقا لربط الأسواق الآسيوية بأوروبا من خلال مشاريع عملاقة للطرق والجسور والربط السككي يتم إنشاؤها في العراق مستقبلا.