أعلنت مسؤولة بوزارة الخارجية الإماراتية، أن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد، دشن اليوم الأحد مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي "خطوط الاتصال بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل".

وكتبت هند مانع العتيبة رئيس دائرة التواصل الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية، على موقع "تويتر" أن الوزيرين "تبادلا التهاني، وأكدا الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بين الدولتين من أجل النهوض بالسلام والتنمية الإقليمية".

وكان تم الإعلان نهاية الأسبوع الماضي، بعد اتصال هاتفي ضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، الاتفاق على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" في حينه أن وفودا من دولة الإمارات وإسرائيل ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.