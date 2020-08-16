روسيا: المرحلة الثالثة من دراسة لقاح كورونا قد تبدأ خلال 7-10 أيام بمشاركة عشرات الآلاف

قال ألكسندر جينتسبورج، مدير مركز "جاماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، إن المرحلة الثالثة أو مرحلة ما بعد التسجيل لدراسة لقاح كورونا، الذي طوره المركز، قد تبدأ خلال سبعة إلى عشرة أيام.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية فإنه من المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف في هذه الدراسة.

وقال جينتسبورج، لوكالة "تاس" الروسية: "سنقدم يوم الاثنين النسخة الأولى من بروتوكول دراسات ما بعد التسجيل، ونظرا للاهتمام الكبير من قبل الجمهور والصحافة بهذا الموضوع، أعتقد أن وزارة الصحة لن تتأخر وستوافق لنا على البروتوكول في غضون أسبوع، لذلك أعتقد، أنه في غضون سبعة أو كحد أقصى في غضون عشرة أيام، كل شيء سيبدأ".

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" ستجري الدراسات والاختبارات في منطقة موسكو.

وقال جينتسبورج: "سيشارك عشرات الآلاف من الأشخاص، ونظرا لأن العملية مكلفة ماديا، سيؤخذ بعين الاعتبار الجانب المالي، يوجد بمنطقة موسكو كل البنية التحتية اللازمة لإجراء ليس فقط التطعيم، ولكن أيضا المراقبة والمتابعة".

في وقت سابق، قالت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، إنه بعد تسجيل الدواء، سيشارك ألفا شخص في التجارب السريرية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الأسبوع الماضي تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم في روسيا.