تجديد حبس رقيب شرطة 15 يوما لاتهامه بقتل مواطن وإصابة 4 آخرين بالشرقية

أمرت محكمة جنح الإبراهيمية، بالشرقية، اليوم الأحد، بتجديد حبس رقيب شرطة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل مواطنًا وإصابة 4 آخرين بأعيرة نارية بأنحاء متفرقة بالجسد، بسبب خلافات بينهم وبين أحد أقاربه على قطعة أرض زراعية بقرية الحبش، التابعة لدائرة مركز الإبراهيمية.

كان مستشفى الإبراهيمية المركزي، استقبل 5 أشخاص، بينهم امرأة، مصابين بأعيرة نارية بأنحاء متفرقة بالجسد، وتوفى أحدهم فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وتوصلت التحريات إلى نشوب مشاجرة بين المجني عليهم وأحد جيرانهم بسبب خلافات بينهم على قطعة أرض بقرية الحبش، التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، وقيام أحد أقارب جارهم، والذي يعمل أمين شرطة، بإطلاق أعيرة نارية أصابتهم.

وأفادت التقارير الطبية الأولية للمصابين، بإصابة أحد الرجال إصابة بالغة في الرقبة، والتي لقي مصرعه فور وصوله المستشفى على إثرها، والثاني في صدره، والثالث بطلق ناري في الفخذ، والرابع في الساعد الأيسر، وربة المنزل بجرح قطعي في اليد اليسرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق.