العراق: تسجيل 4348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 4348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات إلى 176 ألفا و931، فضلا عن 75 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أنه تم فحص 19 ألفا و278 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج التي تم فحصها منذ بداية تسجيل المرض في البلاد مليونا و282 ألفا و928 نموذجا.

وأضافت أنه نك تسجيل 2674 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي 125 ألفا و374 حالة، بنسبة شفاء 71%، بينما هناك 45 ألفا و697 حالة مازالت تتلقي العلاج، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 5 آلاف و860 حالة.