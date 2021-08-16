شؤون الحرمين تتيح 4 مداخل إضافية لخدمة قاصدي البيت الحرام

أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الاثنين، أربعة مداخل إضافية لخدمة قاصدي البيت الحرام، ولخدمة عربات التنقّل، وهي مدخل "الشيبيكة" عبر جسر الشبيكة ومدخل وسلم "الأرقم"، ومدخل "المروة" ومدخل سطح الدورات القشاشية.



وأوضح مدير إدارة خدمات التنقّل بالمسجد الحرام أحمد المقاطي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام خصصت أكثر من 5000 عربة عادية، وقرابة 3000 عربة كهربائية لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام، وذلك بوضع ملصقات لتطبيق التباعد الجسدي، إضافة إلى تطهير العربات الكهربائية المجانية بعد كل مستخدم.