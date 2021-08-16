عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو يرصد فرحة مواطنين أفغان بتأمين مكان لهم على متن طائرة مغادرة لمطار كابل، حتى ولو بدون مقاعد وقرب باب الطائرة.



وأصبح مطار كابول الدولي موقعا لأحداث ومشاهد درامية قاتمة، مع تجمع الآلاف من الأفغان الذين يحاولون الفرار بأي ثمن من البلاد بعد أن سيطرت طالبان على أغلبها باستيلائها على العاصمة أمس.



وخسر خمسة أشخاص على الأقل حياتهم اليوم في المطار، إذ يُعتقد أن جنود أمريكيين قتلوا رجلين مسلحين أثناء الفوضى، بينما لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد سقوطهم من أسفل طائرة، كانوا متشبثين بها، بعد ثوان من إقلاعها.



كما ذكرت أنباء أن القوات الأمريكية أطلقت النار في الهواء لتفريق الأشخاص الذين كانوا يحاولون شق طريقهم إلى الطائرات.





