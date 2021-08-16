 فيديو.. فرحة مواطنين أفغان بتأمين مكان لهم على متن طائرة مغادرة لمطار كابول - بوابة الشروق
الإثنين 16 أغسطس 2021 10:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. فرحة مواطنين أفغان بتأمين مكان لهم على متن طائرة مغادرة لمطار كابول

مطار كابول
مطار كابول
هديل هلال
نشر في: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 9:11 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 9:11 م
عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو يرصد فرحة مواطنين أفغان بتأمين مكان لهم على متن طائرة مغادرة لمطار كابل، حتى ولو بدون مقاعد وقرب باب الطائرة.

وأصبح مطار كابول الدولي موقعا لأحداث ومشاهد درامية قاتمة، مع تجمع الآلاف من الأفغان الذين يحاولون الفرار بأي ثمن من البلاد بعد أن سيطرت طالبان على أغلبها باستيلائها على العاصمة أمس.

وخسر خمسة أشخاص على الأقل حياتهم اليوم في المطار، إذ يُعتقد أن جنود أمريكيين قتلوا رجلين مسلحين أثناء الفوضى، بينما لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد سقوطهم من أسفل طائرة، كانوا متشبثين بها، بعد ثوان من إقلاعها.

كما ذكرت أنباء أن القوات الأمريكية أطلقت النار في الهواء لتفريق الأشخاص الذين كانوا يحاولون شق طريقهم إلى الطائرات.


اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك