صحة قنا تطلق الحملة القومية «حقك تنظمي» لخدمات تنظيم الأسرة

أعلن وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجي تاوضروص صالح، انطلاق المرحلة الأولى من الحملة القومية "حقك تنظمي" لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمراكز "قنا – فقط – قوص – نقادة – أبو تشت" خلال الفترة من 15 أغسطس الجاري وحتى 19 من الشهر ذاته.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا أن الحملة تهدف إلى تقديم وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومتابعة الحمل للسيدات وتركيب وسائل تنظيم الأسرة والكشف عن الصحة العامة للسيدات والتوعية بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعيدة المدى وأهمية تأجيل الحمل للسيدات في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد وأخيرا تفعيل نوادي المرأة بالمراكز، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تضم مراكز "نجع حمادي – فرشوط – الوقف – دشنا" وتنطلق خلال الفترة من 22 وحتى 26 أغسطس الجاري.