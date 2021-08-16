أنباء عن محادثات متقدمة بين أرامكو وريلاينس بشأن صفقة تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين، عن مصادر مطلعة القول إن شركة "أرامكو" السعودية تجري محادثات متقدمة للاستحواذ على حصة في أعمال التكرير والكيماويات التابعة لشركة "ريلاينس إندستريز" الهندية.

وذكرت المصادر، التي قالت بلومبرج إنها طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن أرامكو تجري مشاورات لشراء ما يقرب من 20%من الوحدة المعنية في ريلاينس مقابل أسهم في أرامكو بقيمة تتراوح بين نحو 20 مليار دولار إلى 25 مليار دولار.

وقالت المصادر إن ريلاينس، التي يدعمها الملياردير الهندي موكيش أمباني، قد تتوصل إلى اتفاق مع أرامكو خلال الأسابيع القادمة.

وأوضحت بلومبرج أن من شأن الصفقة أن تساعد ريلاينس في تأمين إمدادات ثابتة من النفط الخام لمصافيها العملاقة، وتجعل الشركة الهندية مساهما في أرامكو.

ولفتت المصادر إلى أن تفاصيل الصفقة المحتملة لا تزال قيد التفاوض، وقد تستمر لوقت طويل أو حتى يمكن أن تنهار.

وامتنع ممثل عن أرامكو عن التعليق. بينما قال ممثل لريلاينس إن الشركة ليس لديها ما تضيفه بعد تصريحات أمباني في اجتماع للمساهمين عقد في يونيو، وتم فيه تعيين ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو في مجلس إدارة الشركة.

وكان أمباني، قال إن ريلاينس قد تنتهي من التوصل لاتفاق استثماري مع أكبر منتج للنفط في العالم هذا العام.