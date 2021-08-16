مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية تشن حملة للتفتيش على المنشآت الخاصة بالمنتزه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظمت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية بالاشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلي، حملة للتفتيش على جميع المنشآت الطبية الخاصة الموجودة على امتداد شارع الجلاء بمنطقة فيكتوربا بدائرة قسمي شرطة ثاني الرمل وأول المنتزه.

وصرح الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، بأن الفرق المشاركة في الحملة أجرت التفتيش على 83 منشأة طبية خاصة شملت مستشفيات ومراكز تخصصية، ومراكز علاج طبيعي وعيادات، ومعامل ومحال نظارات بهدف الوقوف على استيفاء اشتراطات الترخيص، وسلامة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح "السقعان"، أنه تقرر غلق واحد وثلاثون عيادات خاصة وتخصصية، ومعملين للتحاليل الطبية، ومركز علاج طبيعي، ومركزين للأسنان ومحل نظارات لعدم حصولها على ترخيص قبل مزاولة نشاطها.

كما تقرر غلق عيادات تخصصية، ومركز علاج طبيعي لوجود أدوية وكيماويات غير مصرح بها داخل المنشأة تم تحريزها بواسطة التفتيش الصيدلي المصاحب للحملة.

فيما تم تحرير محضر شرطة ضد أخصائي علاج طبيعي لممارسته أعمال لا يجوز ممارستها لغير الأطباء وثلاثة أشخاص لممارستهم مهنة العلاج الطبيعي بدون ترخيص داخل أحد مراكز العلاج الطبيعي.

ولفت أنه تم أيضا إمهال عدد من المنشآت مدد تتراوح بين أسبوع واحد وأسبوعين لتلافي بعض المخالفات توقيا لصدور قرارات بالغلق ضدهم.

وشارك في الحملة على مدى اليومين عشرة من مفتشى العلاج الحر وثمانية من مفتشى إدارة التفتيش الصيدلي.