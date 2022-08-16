عودة عبدالقادر واستمرار غياب بيرسي تاو عن قائمة الأهلي أمام إيسترن كومباني

أعلن ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ‏ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ‏وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد ‏سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ‏ومحمد أشرف وزياد طارق وميدو نبيل.‏

واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم علي ملعب التتش استعدادًا لخوض مباراة إيسترن كومباني. وقبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي، محاضرة مع اللاعبين ‏للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة إيسترن كومباني، وبعد ذلك خاض الفريق ‏فقرة بدنية وتدريبات الكرة، وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف إدواردو لوبو.‏

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على مصر ‏المقاصة ‏بهدف سجله رامي ربيعة من ضربة جزاء في ‏المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي‏ we‏ السلام.‏

واختتم الأهلي استعداداته لمباراة إيسترن كومباني التي تقام على استاد المقاولون ‏العرب ‏ضمن منافسات بطولة الدوري العام الممتاز.‏