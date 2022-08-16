عودة عبدالقادر واستمرار غياب بيرسي تاو عن قائمة الأهلي أمام إيسترن كومباني

أعلن ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق وميدو نبيل.
واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم علي ملعب التتش استعدادًا لخوض مباراة إيسترن كومباني. وقبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي، محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة إيسترن كومباني، وبعد ذلك خاض الفريق فقرة بدنية وتدريبات الكرة، وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف إدواردو لوبو.
وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على مصر المقاصة بهدف سجله رامي ربيعة من ضربة جزاء في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام.
واختتم الأهلي استعداداته لمباراة إيسترن كومباني التي تقام على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري العام الممتاز.