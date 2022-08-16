اختتام البطولة الدولية للشطرنج بطنطا بحضور السفير الإندونيسي بالقاهرة

اختتمت مساء اليوم فعاليات البطولة الدولية للشطرنج بمحافظة الغربية والتي ينظمها الاتحاد المصرى للشطرنج بحضور السفير الإندونيسي بالقاهرة وعدد من وكلاء الوزارات وأعضاء مجلس النواب.

شارك في البطولة نحو 300 شاب وفتاة، أقل من 19 عاما، من اللاعبين في البطولة الدولية للشطرنج، اللعب من خلال خروج اللاعب الخاسر، في البطولة التي ينظمها الاتحاد المصري بمحافظة الغربية، ويبلغ مجموع الجوائز المالية 20 ألف جنيه مصري، بحضور السفير الإندونيسي بالقاهرة.

وأكد محمد خلاف، رئيس منطقة الغربية للشطرنج، أن البطولة الدولية بدأت بنظام خروج الخاسر، مشيرا إلى أن البطولة عمل مشترك بين وزارة التعليم العالي، ممثلة في جامعة السلام ورئيس الجامعة دكتور عبد الفتاح صدقة، ووزارة التربية والتعليم ممثلة في الدكتورة مني يحيى مستشار وزير التربية والتعليم للتربية الرياضية والعسكرية، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور أيمن هنداوي موجه عام التربية الرياضية بالغربية ووزارة الشباب والرياضة ممثلة في الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.