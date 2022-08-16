«الدولية للهجرة» و«لاليجا» و«بيراميدز» تنظم يوما لرفع الوعي ضد الإتجار بالبشر في المجال الرياضي

نظمت المنظمة الدولية للهجرة والدوري الاسباني "لاليجا" ونادي بيراميدز إف. سي. المصري، يوما لرفع الوعي ضد الإتجار بالبشر في المجال الرياضي بمشاركة 200 من المهاجرين.

ونقل بيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم عن المهاجرة من دولة جنوب السودان "ريبيكا" قولها " أنا هنا من أجل لعب كرة القدم، ومن أجل أن أقول لا للإتجار بالبشر"، بينما تداعب الكرة بحركات متقنة من داخل ملعب لكرة القدم في شرق مدينة القاهرة المصرية.

وأضاف "أن ريبيكا واحدة من بين أكثر من 200 من المهاجرين من إريتيريا وغينيا ونيجيريا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا واليمن وغيرهم من الجنسيات، اجتمعوا معا لخوض منافسات في كرة القدم أقيمت بالشراكة بين المنظمة الدولية للهجرة ومؤسسة الدوري الاسباني (لاليجا) ونادي بيراميدز إف. سي. المصري، في إطار الاحتفال بـ"اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص لعام 2022".

وأوضح البيان أن الهدف من فاعليات اليوم هو الاستعانة بتأثير وشعبية لعبة كرة القدم في رفع الوعي بمخاطر الإتجار بالبشر واستغلال التكنولوجيا في عملية الإتجار، وكذلك تعريف المشاركين بالخدمات التي توفرها المنظمة الدولية للهجرة كالدعم المباشر، والمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الدمج.