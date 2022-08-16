تراجع معدل تضخم أسعار الجملة في سويسرا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي السويسري الصادرة اليوم الاثنين ،تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) والواردات في سويسرا خلال الشهر الماضي.
وارتفعت أسعار الجملة والواردات خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر6% سنويا بعد ارتفاعها خلال الشهر السابق بنسبة 9ر6%.
وارتفع مؤشر أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر4% في حين ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 8ر10% سنويا.
وعلى أساس شهري تراجعت أسعار الجملة والواردات بنسبة 1ر0%. وتراجعت أسعار المعادن الأساسي والمنتجات المعدنية شبه تامة الصنع خلال الشهر الماضي.
في الوقت نفسه زادت أسعار المنتجات المحلية خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر7% سنويا، وبنسبة 3ر0% شهريا خلال يوليو الماضي.