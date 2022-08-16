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تراجع معدل تضخم أسعار الجملة في سويسرا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 3:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 3:39 ص

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي السويسري الصادرة اليوم الاثنين ،تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) والواردات في سويسرا خلال الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار الجملة والواردات خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر6% سنويا بعد ارتفاعها خلال الشهر السابق بنسبة 9ر6%.

وارتفع مؤشر أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر4% في حين ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 8ر10% سنويا.

وعلى أساس شهري تراجعت أسعار الجملة والواردات بنسبة 1ر0%. وتراجعت أسعار المعادن الأساسي والمنتجات المعدنية شبه تامة الصنع خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه زادت أسعار المنتجات المحلية خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر7% سنويا، وبنسبة 3ر0% شهريا خلال يوليو الماضي.

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