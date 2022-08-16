وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج؛ بسرعة البدء فى صرف تعويضات أسر ضحايا ومصابى حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة، والذين تم نقلهم لمستشفى العجوزة وإمبابة العام، حسبما ذكر مصدر بالوزارة.

وقال المصدر فى تصريح خاص لـ«الشروق»، إنه من المقرر أن تبدأ الوزارة فى صرف التعويضات المالية لأسر مصابى وضحايا الكنيسة من اليوم الثلاثاء، موضحا أن أسرة المتوفى ستحصل على 100 ألف جنيه، والمصاب الذى يقضى أكثر من 72 ساعة بالمستشفى يحصل على 20 ألف جنيه، ومن يقضى فترة أقل يحصل على 10 آلاف جنيه.

وقالت القباج، فى تصريحات صحفية، إن الرعاية لا تقتصر على تقديم الدعم المالى، بل سيكون هناك دعم نفسى وفرق متخصصة ترعى الأطفال والمصابين وأسر الضحايا لإعانتهم على الخروج من الصدمة مع المساعدة فى استخراج جميع الأوراق الرسمية دون أى أعباء.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى زارت المصابين من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية، موجهة فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة بسرعة التحرك وضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالى مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصرى بالتواجد فى الموقع لتقديم أوجه الرعاية.