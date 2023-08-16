المدير الرياضي لدورتموند للألمانية: النهاية الدرامية للموسم الماضي ستجعلنا أقوى

يأمل سيباستيان كيل، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند، في أن يتمكن فريقه من منافسة بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) مجددا، لكن مع تحقيق نهاية أفضل من الموسم الماضي.

وكان دورتموند بحاجة للفوز على ضيفه ماينز في المرحلة الأخيرة لبوندسليجا من أجل الحصول على لقب البطولة الموسم الماضي، لكنه سقط في فخ التعادل الإيجابي 2 / 2، ليمنح الفرصة لبايرن بالتتويج باللقب للنسخة الـ11 على التوالي، عقب تفوقه بفارق الأهداف، وذلك بعد فوز الفريق البافاري 2 / 1 على مضيفه كولن بنفس المرحلة.

وصرح كيل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قبل المباراة الافتتاحية لفريقه بالموسم الجديد للدوري يوم السبت القادم ضد كولن، بأنه يمكن للاعبيه أن يكتسبوا القوة من تلك التجربة.

وقال كيل: "هناك العديد من الأمثلة التي تظهر أن تلك النهاية الدرامية يمكن أن تولد قوة جديدة، وروحا جديدة، وشعورا بالتكاتف، والرغبة في تكرار ذلك بشكل أفضل في المرة القادمة".

وأكد المدير الرياضي لدورتموند "إذا لعبنا بأقصى طاقتنا يمكننا تحقيق كل شيء".

وتابع: "نود أن نبقي سباق (اللقب) مفتوحا لأطول فترة ممكنة - في أفضل الأحوال بنهاية أفضل مما كانت عليه في مايو الماضي. أنا مقتنع بأننا سنفوز بتلك المرحلة النهائية إذا كنا في نفس الموقف مرة أخرى".

وأشار كيل إلى أن الموسم الماضي تسبب في علاقة خاصة بين اللاعبين والمشجعين مما جعله يشعر بالتفاؤل أيضا.

ونفى كيل الأقاويل التي أشارت إلى أن دورتموند لم يفعل الكثير في سوق الانتقالات بعد رحيل جود بيلينجهام إلى ريال مدريد الإسباني مقابل 103 ملايين يورو (112 مليون دولار)، في الوقت الذي ضم فيه بايرن قائد منتخب إنجلترا هاري كين وآخرين، وكذلك تعاقد لايبزج وباير ليفركوزن مع أكثر من صفقة.

وتعاقد دورتموند حتى الآن مع المدافع الجزائري الدولي رامي بن سبعيني، ولاعبي الوسط فيليكس نميتشا ومارسيل سابيتزر، فيما ألمح كيل إلى أن ناديه يبحث أيضا التعاقد مع قلب دفاع وظهير، بالإضافة إلى مهاجم احتياطي لسيباستيان هيلر.

وشدد كيل على أن دورتموند لم يتخلف عن الركب، قائلا: "لقد حصلنا على 46 نقطة خلال المباريات التي لعبناها منذ بداية عام 2023، وأحرزنا العدد الأكبر من الأهداف بين أندية الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في تلك الفترة، وبناء على تحليل واضح، تعاقدنا مع ثلاثة لاعبين دوليين".

وأكد كيل أن بيع نجوم الفريق مثل بيلينجهام أصبح الآن جزءا من الحمض النووي لدورتموند، الذي سبق أن استغنى عن لاعبين من العيار الثقيل بحجم إيرلينج هالاند وجادون سانشو في الأعوام الأخيرة.

واختتم كيل حديثه، حيث قال: "هذا يوفر أيضا فرصة. لقد طرحنا نفس السؤال بعد رحيل إيرلينج هالاند العام الماضي. وكم عدد الأهداف التي سجلناها في عام 2023؟ لقد أحرزنا أكثر من أي ناد آخر، قمنا بتوزيع المسؤولية على عدة عناصر، كما ترون، فإن الأمور تمضي".