محافظ الوادي الجديد: بدء اختبارات القبول بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية غدا

أعلن محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجراء اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2024/2023، سيبدأ اعتبارًا غدا الخميس وحتى الأحد المقبل، وذلك بعد إغلاق باب التقديم وفقًا للمعايير والشروط المعلنة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية.

وأكد محافظ الوادي الجديد على التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإجراء الاختبارات داخل المحافظة تيسيرًا على المتقدمين.

من جانبه أشار المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، أنه جرى تقسيم المتقدمين إلى مجموعات لعدم التزاحم، على أن يُعقد اختبار المتقدمين من مركزي الخارجة وباريس بمقر مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية بالخارجة، واختبار المتقدمين من مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط بمقر مركز التطوير التكنولوجي بإدارة الداخلة التعليمية.