التوتر الحدودي بين لبنان وإسرائيل يثير قلقا أمميا

أبدت قوات حفظ السلام الأممية في لبنان "يونيفيل"، اليوم الأربعاء، قلقها إزاء "سلسلة من الحوادث على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل في الأشهر الأخيرة".

جاء ذلك في بيان لقائد بعثة "يونيفيل"، أرولدو لازارو، عقب ترؤسه، اليوم الأربعاء، اجتماعاً ثلاثياً مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة بمنطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح البيان أن "لازارو أعرب عن قلقه إزاء سلسلة من الحوادث على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل في الأشهر الأخيرة والتي أدت إلى زيادة التوتر".

وحث قائد "يونيفيل" الأطراف على "مواصلة الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها يونيفيل مع تجنب الإجراءات أحادية الجانب".

كما دعا إلى "المشاركة في مناقشات الخط الأزرق لمعالجة القضايا العالقة".

و"الخط الأزرق" هو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى، في 7 يونيو 2000، ولا يعد الخط حدودا دولية لكنه أنشئ بهدف "التحقق من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان".

ووفق لازارو: "منذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، تُعقد الاجتماعات الثلاثية المنتظمة تحت رعاية يونيفيل كآلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة".

ومنذ منتصف يوليو الماضي، شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل توترا أمنيا، بسبب محاولات القوات الإسرائيلية تجريف أراض وإنشاء جدار إسمنتي في المنطقة، وهو ما يرفضه الجانب اللبناني، لكون المنطقة تحتلها إسرائيل، ورافق ذلك إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل.

وفي 11 يوليو الماضي، قدم لبنان شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها للجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.