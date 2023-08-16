الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة وقطاع غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 17 مواطنا من الضفة وقطاع غزة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».



وبحسب «وفا»، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من جنين، وهم: أكرم الحمدان، وعبيدة الصيدلي، وقسام الفايد، من حي الجابريات.



وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد البزار، من بلدة سردا في رام الله، كما اعتقلت ثلاثة شبان قرب مخيم نور شمس بطولكرم، وهم: أحمد هاشم عليان (18 عاما)، ومحمد مؤيد عليان، وعياش ياسر حسان (16 عاما)، والشقيقين نادي ومحمود حسن الحلو، من بلدة بلعا شرقا.



ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عاطف محمد ثوابتة (28 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوبا.



ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين، وهم: عدي أبو السعد من مخيم شعفاط وهو أحد حراس المسجد الأقصى، ومحمد عصام ادكيدك، وعمر صقر، من بلدة العيزرية جنوب شرق المحافظة، وأحمد عياد، بلدة أبو ديس شرقا، والمواطن محمد خليل حمدان، من بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.



ومن قطاع غزة، اعتقلت بحرية الاحتلال الصيادين عوض فتحي السلطان (35 عاما)، وغيث أبو عون (26 عاما)، بعد مهاجمة مركبهما في بحر غزة والاستيلاء عليه.