ليتوانيا تغلق معبرين من 6 معابر حدودية مع بيلاروس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت ليتوانيا، اليوم الأربعاء، أنها ستغلق مؤقتا معبرين من المعابر الستة الحدودية مع بيلاروس ردا على وجود عناصر مجموعة فاجنر الروسية.

وقررت الحكومة الليتوانية إغلاق نقاط التفتيش في شومسكاس وتفيريسيوس، ابتداء من يوم الجمعة.

وقالت وزيرة داخلية ليتوانيا أجني بيلوتايت: "هذا القرار هو أحد الإجراءات الوقائية لاحتواء التهديدات للأمن القومي والاستفزازات المحتملة على الحدود".

وتشترك ليتوانيا في حدود طولها 680 كيلومترًا تقريبا مع بيلاروس، حليف روسيا الوثيق.

وتشعر ليتوانيا، إحدى دول البلطيق، بالقلق من أنشطة قوات فاجنر الروسية، مثلها في ذلك مثل بولندا ولاتفيا.

وقدر قائد جهاز حرس الحدود الليتواني روستاماس ليوبايفاس، أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 4500 مقاتل من فاجنر في بيلاروس.