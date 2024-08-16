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بمشاركة الزمالك والمصري.. الإعلان عن جوائز الكونفدرالية

محمد جلال
نشر في: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 6:47 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 6:47 م

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الجوائز المالية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الجديد.

وأوضح "كاف" عبر موقعه الرسمي عن تخصيص 50 ألف دولار لكل نادٍ في المراحل التمهيدية، وهو ما يعد بمثابة دفعة قوية لأندية القارة السمراء.

الجوائز المالية لبطولة الكونفدرالية 2024- 2025

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن الفائز بلقب الكونفدرالية في موسم "2024-2025" سيحصل على مبلغ 2 مليون دولار.

ويتم توزيع الجوائز المالية على النحو التالي:

البطل.. 2 مليون دولار

الوصيف.. مليون دولار

الوصول إلى نصف النهائي.. 750 ألف دولار

الوصول إلى ربع النهائي.. 550 ألف دولار

صاحب المركز الثالث في دور المجموعات.. 400 ألف دولار

صاحب المركز الرابع في دور المجموعات... 400 ألف دولار

- المشارك في الدور التمهيدي.. 50 ألف دولار


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