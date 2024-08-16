تحدث المخرج معتز التوني، عن تجربته في الجمع بين الإخراج والتمثيل، قائلا إن التمثيل ساعده على فهم «سيكولوجية الممثل» أمام الكاميرا، وعزز من ثقة الممثل في قدراته.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحياة» مساء الخميس، على هامش مهرجان مدينة العلمين الجديدة، إنه كان يعتقد في السابق أن الجمع بين الإخراج والتمثيل «ضار»؛ لكنه بدأ بتمثيل أدوار صغيرة في أفلام أصدقائه، مثل المخرج أحمد الجندي.

وأشار إلى أنه يواجه بعض التحديات عند الجمع بين الإخراج والتمثيل، مثل التوتر الذي يصيبه عند التمثيل، فضلا عن ضيق الوقت الذي يمنعه أحيانا كثيرة من التمثيل، قائلا: «بعض الأعمال كنت مخرجها وفي نفس الوقت ممثل فيها؛ كان يتقال لي عايزين ننسق مواعيدك كمخرج وممثل! في حاجة اسمها كدا!».

من جانبه، أشاد الفنان هشام ماجد بموهبة «التوني» الكوميدية، قائلًا: «معتز ممثل خطير وبيضحكني جدًا»، لافتا أنه بداية إعجابه وانبهاره به كانت في دوره بفيلم «زكي شان»، مع الفنان أحمد حلمي.

وأعرب «ماجد» عن دهشته عندما أخبره زميله الفنان أحمد فهمي بأن «التوني» سيخرج فيلم «سمير وشهير وبهير»، مضيفا أنه لم يكن يعلم أن الإخراج مهنته الأساسية.

وأضاف أن المخرج معتز التوني؛ يبدع في جميع الأدوار التي يؤديها، مستشهدا بأدائه في فيلمه الأخير «إكس مراتي»، قائلًا: «أول مشهد مضحك في الفيلم كان مشهده».