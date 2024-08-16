الخارجية القطرية: اجتماع الوسطاء بالدوحة لإنهاء الحرب على غزة سيستأنف اليوم

أعلنت وزارة الخارجية القطرية مساء يوم الخميس أن "اجتماع الوسطاء لإنهاء الحرب على قطاع غزة، الذي عقد اليوم في الدوحة، ما زال مستمرا، وسيستأنف اليوم الجمعة".

وقال ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن جهود الوسطاء في قطر ومصر والولايات المتحدة مستمرة، وأكد أن "الوسطاء عازمون على المضي قدما في مساعيهم وصولا إلى وقف لإطلاق النار في القطاع يتم خلاله إطلاق سراح الرهائن ودخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إلى البيان الصادر في الثامن من أغسطس الجاري، عن قادة دول الوساطة الثلاث، والداعي لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة، وكذلك للرهائن وعائلاتهم، وإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، استنادا إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024، والتي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2735.