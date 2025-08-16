الأهلي يشكو محمد معروف حكم مباراة فاركو

قررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي تقديم شكوى رسمية ضد الحكم محمد معروف، الذي أدار مباراة الفريق أمام فاركو، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حسم الفوز على نظيره فاركو بنتيجة (4-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد القاهرة.

وكشف مصدر مسؤول بالأهلي، أن إدارة الكرة ستعكف غدًا السبت على توثيق مقاطع فيديو تُبرز أخطاء الحكم محمد معروف خلال المباراة، تمهيدًا لتقديم شكوى رسمية ضده إلى لجنة الحكام.

وأشار المصدر إلى أن واقعة طرد محمد هاني، لاعب الفريق، قبل نهاية المباراة، ستكون محورًا رئيسيًا في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد الحكم.