مدرب المقاولون: خرجنا بما نريده من مواجهة الزمالك ولعبنا مباراة جيدة

أعرب محمد مكي، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن رضاه بالخروج بنقطة التعادل أمام الزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وقال مكي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:“لم تُتح فرص كثيرة خلال اللقاء، الاستحواذ كان أكبر للزمالك، لكنه لم يشكل خطورة أو تهديدات حقيقية على مرمانا. بالنسبة لنا، الحصول على نقطة أمام الزمالك وعلى ملعبه يُعد نجاحًا”.

وأضاف مدرب المقاولون: “في المباراة الماضية أمام زد خسرنا، لكن النتيجة لم تعبر عن الشكل الذي ظهرنا به. عملنا كثيرًا في الفترة الأخيرة، ورغم وجود بعض البطء من مهاجمينا وعدم استغلالنا لأخطاء الزمالك الدفاعية بشكل مثالي، إلا أننا قدمنا مستوى جيدًا”.

واختتم مكي تصريحاته: “الزمالك فريق كبير ويمتلك قدرات عالية، لكننا رغم ذلك لعبنا مباراة جيدة. المقاولون العرب نادٍ عريق وصاعد من الدرجة الثانية، ونأمل أن يكون شكل الفريق في الفترة المقبلة أفضل ويلبي طموحاتنا”.