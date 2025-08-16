بوتين يجتمع مع مسئولين روس لتقييم نتائج لقائه مع ترامب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• حضر الاجتماع مع بوتين مسئولون في الرئاسة الروسية وأعضاء من الحكومة ونواب في البرلمان

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، اجتماعًا مع مسؤولين رفيعين لتقييم نتائج لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا الجمعة.

وأفاد بيان للكرملين، السبت، أن مسؤولين في الرئاسة الروسية، وأعضاء من الحكومة، ونوابا في مجلس الدوما (الغرفة الأولى للبرلمان)، حضروا الاجتماع.

وفي مستهل الاجتماع، قدّم بوتين إحاطة حول لقائه مع ترامب، مؤكدًا على أهمية زيارته لولاية ألاسكا الأمريكية وتوقيتها.

وبحسب البيان، ذكر بوتين، في الاجتماع، أنهم بحثوا "في المقام الأول إمكانية التوصل إلى حل عادل للأزمة الأوكرانية".

ولفت إلى أنهم وجدوا فرصة لبحث جذور الأزمة الأوكرانية وأسبابها، قائلا: "إن معالجة الأسباب الجذرية يجب أن تُشكّل أساس الحل".

وأشار بوتين، إلى أن المفاوضات المباشرة لم تُعقد بهذا المستوى منذ فترة طويلة.

وتابع: "أُتيحت لنا الفرصة لتأكيد نهجنا بهدوء وتفصيل. بالطبع، نحترم وجهة نظر الإدارة الأمريكية بضرورة إنهاء الصراع بسرعة. نريد هذا أيضًا، ونريد المضي قدمًا نحو حل سلمي لجميع القضايا".

وأفاد بأن الاجتماع مع ترامب كان "صريحًا وشاملا"، ويدفع لـ"اتخاذ القرارات اللازمة".

والجمعة، عقدت قمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان "السعي لتحقيق السلام" واستمرت قرابة 3 ساعات.

وبحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

والسبت، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه سيتوجه إلى واشنطن الاثنين المقبل للقاء ترامب، من أجل بحث القضايا المتعلقة بإنهاء الحرب مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي: "ندعم مقترح الرئيس ترامب بشأن عقد اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا".

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.