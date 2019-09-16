وزير الصناعة: الدولة ملتزمة بكل ما عليها للمصدرين حتى ينتجوا

أكد وزير التجارة والصناعة، جدية الدولة في العمل على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة تطوير وحداثة الصناعة المصرية، والعمل على زيادة صادراتنا للخارج.

وأضاف في مؤتمر صحفي له منذ قليل، في مقر رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ملتزمة بكل ما عليها للمصدرين حتى ينتجوا، ويزيدوا إنتاجها، ولتتواجد منتجاتنا في كل الأسواق العالمية في الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير أن مركز تحديث الصناعة سيكون له دور مهم لتحفيز ودعم الصناعة المصرية لتكون قادرة على المنافسة عالمياً.

ولفت إلى وجود الكثير من المنتجات التي من الممكن تصنيعها وتمثل قيمة مضافة للدولة بسبب توافر الخامات اللازمة لها، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على زيادة الصناعة المحلية، بدلاً من تصدير موادها بشكل خام.

وشدد على وجود دعم مباشر لمن يحقق صناعة قابلة للتصدير عالمياً، وأنه سيتم تسوية كافة المتأخرات في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن برنامج دعم الصادرات المصرية الجديد سيتم تقييمه سنوياً.