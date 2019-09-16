مرتضى منصور: أتمنى رؤية مؤمن زكريا في مباراة السوبر

تمنى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رؤية مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، خلال مباراة القطبين المقبلة في السوبر المحلي والتي ستقام يوم الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم» المذاع عبر قناة الحدث اليوم:" اتمنى رؤية مؤمن زكريا في مباراة السوبر وسط زوملاؤه من الفريقين فهو لاعب ارتدى قميص الأهلي والزمالك".

ويعاني مؤمن زكريا نجم الأهلي من إصابة نفسية أثرت عليه وأبعدته عن الملاعب طوال الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن يغادر إلى ألمانيا للعلاج خلال الأيام القليلة المقبلة.