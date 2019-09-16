 مصرع شخص إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بإيتاي البارود - بوابة الشروق
الإثنين 16 سبتمبر 2019 6:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

مصرع شخص إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بإيتاي البارود

خميس البرعي:
نشر فى : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 5:55 م | آخر تحديث : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 5:55 م

لقي شخص مصرعه، إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة ساحل مرقص أمام قرية كنيسة الضهرية بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بانقلاب سيارة بترعة ساحل مرقص بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة بترعة ساحل سليم أمام قرية كنيسة الضهرية بدائرة المركز؛ ما أسفر عن مصرع "هاني مصطفى عمارة" 26 سنة، وتم نقل الجثة لمستشفى إيتاي العام.

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لاستخراج تصريح الدفن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك