مصرع شخص إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بإيتاي البارود

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لقي شخص مصرعه، إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة ساحل مرقص أمام قرية كنيسة الضهرية بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بانقلاب سيارة بترعة ساحل مرقص بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة بترعة ساحل سليم أمام قرية كنيسة الضهرية بدائرة المركز؛ ما أسفر عن مصرع "هاني مصطفى عمارة" 26 سنة، وتم نقل الجثة لمستشفى إيتاي العام.

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لاستخراج تصريح الدفن.