أكبر شركة للطاقة في بولندا تريد التحول للمصادر المتجددة بالكامل بحلول 2050

أعلنت مجموعة الطاقة البولندية "بي.جي.إي"، أكبر شركة منتجة وموزعة للطاقة في بولندا، اليوم الأربعاء، أنها تريد تقديم الطاقة من المصادر المتجددة فقط لعملائها بحلول عام 2050.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فويسيتش دابروفسكي، في بيان، خلال إعلان المجموعة عن نتائجها الفصلية: "في الخريف، سوف نقدم استراتيجية شاملة تسمح بتحول ناجح لمجموعة الطاقة البولندية (بي.جي.إي) إلى الاتجاه الأخضر".

وأعرب عن أمله في أن تكون الاستراتيجية منارة لقطاع الطاقة في البلاد.

يُذكر أن المجموعة هي التي تشغل مجمع بلشاتو لتوليد الطاقة الذي يعمل بالليجنايت (الفحم البني)، وهو أكبر محطة للطاقة في بولندا وأكبر مصدر منفرد لغازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي.

وقال دابروفسكي في تعليق نقلته وكالة الأنباء البولندية إن مجموعة الطاقة البولندية "بي.جي. إي" تخطط لتحويل مجمع بيلشاتو الذي يعمل بالفحم البني إلى محطة لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة، وتقترح مشروعات مماثلة لمحطات أخرى تعمل بوقود الفحم.

يُذكر أنه خلال قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، رفضت الحكومة البولندية الانضمام إلى الدول الأعضاء الأخرى في التعهد بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.