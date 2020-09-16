مكتب أبوظبي للاستثمار يستعد لافتتاح أول مكاتبه في إسرائيل ضمن خططه التوسعية الدولية

يخطط «مكتب أبوظبي للاستثمار» لافتتاح شبكة من المكاتب التمثيلية الدولية لدعم الشركات العالمية التي تتطلع إلى تأسيس عملياتها وتوسعة نطاقها في إمارة أبوظبي، على أن يكون أول هذه المكاتب في تل أبيب.

ونقلًا عن وكالة أنباء الإمارات «وام»، مساء الأربعاء، سيعمل المكتب الجديد على تفعيل التواصل بين الشركات والمؤسسات التي تركز على الابتكار في كل من إمارة أبوظبي وإسرائيل.

وستتيح هذه الشبكة الدولية من المكاتب التمثيلية لمكتب أبوظبي للاستثمار تقديم الدعم اللازم للشركات العالمية المبتكرة والأفراد للاستفادة من فرص النمو والتوسع الكبيرة التي تحفل بها الإمارة.

كما يخطط مكتب أبوظبي للاستثمار لافتتاح مكاتب تمثيلية إضافية على امتداد أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

ويأتي افتتاح المكتب التمثيلي في تل أبيب امتداداً لتوسيع دولة الإمارات العربية المتحدة نطاق التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات.

وتابعت الوكالة: «باعتبارها محوراً إقليمياً رائداً في مجال الأبحاث والتطوير، ووجهة للصناعات التقنية المتطورة، فإن إمارة أبوظبي تمتلك المقومات كافة لعقد شراكات مثمرة مع الشركات الإسرائيلية المبتكرة».

ودخل «مكتب أبوظبي للاستثمار» في نقاشات مع «استثمر في إسرائيل» ووزارة الاقتصاد والصناعة وغيرها من الكيانات الإسرائيلية الأخرى للاستفادة من فرص الشراكة والاستثمار بين الشركات في إسرائيل وإمارة أبوظبي، على أن يكون التركيز موجهاً بشكل رئيسي نحو مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

‪ ‬وقال وزير الاقتصاد والصناعة في إسرائيل عمير بيرتز،:‬ «يسر وزارة الاقتصاد والصناعة دعم افتتاح المكتب التمثيلي الخاص بمكتب أبوظبي للاستثمار في إسرائيل، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستساهم في إثراء الحوار الاقتصادي بين إسرائيل وإمارة أبوظبي، بما يعزز التعاون بين البلدين».

وتطرقت نقاشات الطرفين إلى سبل التعاون الوثيق في مجالات تشمل التكنولوجيا المتطورة والأبحاث والتطوير ضمن قطاعات التقنيات الزراعية والطب والصناعات المتقدمة، الأمر الذي سيثمر عن توفير حلول قيّمة تستفيد منها المنطقة بشكل عام.

ومن جانبه قال مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، -الهيئة الحكومية المسؤولة عن جذب استثمارات القطاع الخاص ودعمها في إمارة أبوظبي، طارق بن هندي،: «يدرك مكتب أبوظبي للاستثمار احتياجات الشركات العالمية المبتكرة ولديه كافة المقومات التي تتيح له مساعدتها على تحقيق النجاحات التي تتطلع إليها في أبوظبي، بالتزامن مع العمل على إيجاد حلول لأهم التحديات العالمية».

وأضاف: «ونحن على ثقة بأن التعاون بين إمارة أبوظبي وإسرائيل في مجالات مثل التقنيات الزراعية على سبيل المثال سيثمر عن ابتكارات هامة يمكن تصديرها إلى دول ذات مناخات مماثلة. ويشكل إنشاء المكتب التمثيلي في إسرائيل خطوة هامة نحو تحقيق هذه الأهداف، ويتيح لنا في الوقت ذاته مواصلة التركيز على القطاعات المؤهلة للنمو بشكل كبير وبأسلوب يترك فوائد إيجابية ملموسة على المنطقة بشكل عام».

ومن جانبها أشارت «وام»، إلى أنه من المتوقع افتتاح المكتب التمثيلي لمكتب أبوظبي للاستثمار في تل أبيب خلال الأشهر المقبلة.