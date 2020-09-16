كثير من الأشياء تعوق التواصل بين الرجل والمرأة، بل وربما تزعجه في كثير من الأحيان، كما أن هناك بعض الأشياء التي يبغضها الرجال حقا، وتكررها المرأة باستمرار دون أن تلتفت إليها.

وفقا لموقع "هابي ماريدج"، فإن هناك بعض الأشياء المتداولة:

1ـ هل يمكننا التحدث الآن

هذا أفظع شيء يسمعه الرجال؛ إذ يضعه في موقف دفاعي وغالبا ما ينسحب، ولذا من الأفضل أن تقول الزوجة "هل لديك بعض الوقت كي نتحدث.. لدي شيء أحتاج فيه إلى مساعدتك"، حيث تجعله هذه الكلمات مطمئنا ولديه سعة صدر للنقاش.

2ـ هل تتذكر هذا اليوم

صحيح أن الرجال ينسون الأيام المهمة، ولا يتذكرون التفاصيل الصغيرة، ولذا فإن أفضل طريقة أن تذكرينه بلطف، وتوقعي أن ينسى دائما، لأن النسيان أبرز طباعه.

3ـ دعني وشأني

عندما يسمع الرجل ذلك غالبا ما يشعر أنه غير مرغوب فيه، ومن ثَم فالأفضل أن تخبريه أنك بحاجة إلى بعض الوقت الذي تقضيه وحدك.

4ـ لست بحاجة.. سأفعله بنفسي

هذه الجملة تعني للرجل أنه غير قادر على فعل ذلك، ويمكنك استبدالها بـ"أعلم أنك مشغول، دعني أفعلها بمفردي".

5ـ لماذا لم تخبرني بهذا من قبل

الرجل ينسى بطبيعته، ولذا لا حاجة لأن تلوميه بشكل مستمر على ذلك، ويمكنك أن تحتوي الموقف بهدوء قائلة: "يبدو أنك نسيت أن تخبرني بذلك.. ستتذكر في المرة القادمة".

6ـ كان يجب أن تعرف هذا

الرجل حين يسمع ذلك يشعر بالفشل، فمعظم الرجال لا يستطيعون قراءة ما بين السطور، ومعرفة ما يدور بذهن الزوجة، كما أنهم لا يفهمون لغة الجسد، ولذا يمكن للزوجة أن تخبره ببساطة عما تتوقعه.

7ـ كيف تفعل ذلك؟!

غالبا ما يترك الرجل المنشفة مبللة على السرير، أو الجوارب المستعملة في خزانة الأحذية، أو الأطباق المتسخة على الطاولة، ظنا منه أن الزوجة ستصلح الأمر، وعليك أن تخبريه بهدوء أن ذلك يزعجك.

8ـ دائما ما تخرج مع أصدقائك

الشكوى المستمرة لا تجدي نفعا مع الرجل، ولذا عليك أن تخبريه بهدوء أنك بحاجة إلى قضاء بعض الوقت معه.

9ـ الأطفال يرونك!

لا داع أن تخبري زوجك بأن أطفالكم يشاهدونه كي يتوقف عن فعل ما. يمكنك أن تخبريه بهدوء أن أفعالكما تؤثر في الأطفال، ولذا يجب أن تكونا أكثر حرصا.