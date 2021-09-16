 ماكرون يعلن مقتل زعيم «داعش» في الصحراء الكبرى - بوابة الشروق
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ماكرون يعلن مقتل زعيم «داعش» في الصحراء الكبرى

رويترز
نشر في: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 4:23 ص | آخر تحديث: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 4:23 ص

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل زعيم تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى من قبل القوات المسلحة الفرنسية.

وكتب ماكرون على "تويتر": "عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى، تم تحييده من قبل القوات الفرنسية".

وأكد الرئيس الفرنسي أن هذه العملية تمثل نجاحا كبيرا إضافيا في مكافحة الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل.

وأشار إلى أن الأمة تفكر هذا المساء في كل أبطالها الذين سقطوا من أجل فرنسا في منطقة الساحل بعمليتي "سرفال" و"برخان".

وأضاف: "تضحياتهم لم تذهب سدى.. سنواصل هذه المعركة مع شركائنا الأفارقة والأوروبيين والأمريكيين".

 

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