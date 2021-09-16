محكمة: الرئيس الإندونيسي أهمل حق جاكرتا في الهواء النقي

قضت محكمة إندونيسية بإدانة رئيس البلاد جوكو ويدودو بإهمال حق سكان العاصمة جاكرتا في الهواء النقي، وذلك في انتصار نادر لناشطي البيئة.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن القاضي سيف الدين زهري القول في حيثيات الحكم الصادر أمام محكمة جاكرتا الوسطى اليوم الخميس، إنه يجب على الرئيس إلى جانب حاكم جاكرتا ووزير الشؤون الداخلية، ووزير الصحة، ووزير البيئة اتخاذ تدابير صارمة واتخاذ إجراء مناسب لدعم حق الشعب في الهواء الصحي بالعاصمة.



وكانت مجموعة من سكان جاكرتا ومنظمات البيئة قد رفعت الدعوى في عام 2019، متهمة الحكومة بالتصرف بشكل غير قانوني من خلال السماح بتجاوز تلوث الهواء في العاصمة للحدود الصحية.



ورفضت المحكمة اليوم الخميس اتهامات بأن الحكومة قد انتهكت حقوق الإنسان في قضية التلوث.



وتحل إندونيسيا في المركز التاسع بين أكثر دول العالم تلوثًا بمتوسط ​​40.7 نقطة العام الماضي، وهو متوسط يعتبر غير صحي للأشخاص الذين يعانون من حساسية من التلوث، وفقا لمؤشر آي.كيو إير لجودة الهواء.



وسجلت جاكرتا، المدينة التي يقطنها 10 ملايين نسمة، 39.6 نقطة على المؤشر.