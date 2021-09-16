قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلى شرم الشيخ اليوم امتداد لسلسة اللقاءات التي تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاهل البحريني، لافتًا إلى وجود تفاهم كبير بين الزعيمين وتطابق في المواقف الثنائية حول القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن اللقاء كان أخويًا ووديًا، موضحًا أنه تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وأهم القضايا في المنطقة.

وذكر أن اللقاء شهد التأكيد على المبادئ الثابتة من عودة الدول العربية المتأخرة والتي تعاني من تحديات ومشكلات، ورفض أي تدخلات خارجية بها، قائلًا إن ملك البحرين أبدى دعمًا كاملًا للموقف المصري والسوداني في قضية سد النهضة.

وأشار إلى وجود ترحيب وارتياح لبيان مجلس الأمن الدولي بشأن الملف، واصفًا إياه بأنه «وثيقة هامة لدعم مواقف مصر والسودان ويعكس اهتمام المجتمع الدولي بهذه القضية كقضية تؤثر على الأمن والسلم في المنطقة ومسؤولية المجلس لرؤية القضية».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمدينة شرم الشيخ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.