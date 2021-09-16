الأهلي يكتسح نادي القاهرة في بطولة المنطقة لكرة السلة

تغلب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي على نظيره نادي القاهرة بنتيجة 76-29 في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وحسمها الأهلي بنتيجة 76-29 وواصل عروض القوية التي يقدمها بعدما حقق الفوز في كل المواجهات بالموسم الجديد.

ووصل النادي الأهلي بهذا النتيجة إلى الفوز الرابع في بطولة منطقة القاهرة بعدما حقق الفوز أمام فرق، مصر للبترول وطلائع الجيش والمصرية للإتصالات، ونادي القاهرة.

وحرص الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق على تنفيذ العديد من الجوانب الخططية على هامش تدريبات الفريق الأخيرة؛ من أجل علاج بعض الأمور التي ظهرت خلال المباريات الماضية، فيما تم التركيز على تخصيص فقرات متنوعة للتدرب على الرميات الثلاثية و«الريباوند» وغيرها من النواحي الفنية للوصول إلى أفضل مستوى للاعبي الفريق.

يذكر أن فريق رجال سلة سيشارك في البطولة العربية للأندية، والتي ستقام في الشهر القادم في الإسكندرية.