عضو الرئاسي الليبي يلتقي بالرئيس الجزائري للتشاور حول التطورات في ليبيا

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، اليوم الخميس، أن هدف زيارته إلى الجزائر التي تستمر يوما واحدا هو إطلاع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بمجريات ما حدث في زياراته إلى دول جوار جنوب ليبيا.

وأوضح الكوني، في تصريحات صحفية عقب وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي: "نحن في زيارات متتالية إلى الجزائر من أجل التواصل والمشورة للإحاطة بما يجري في ليبيا وأيضا بعلاقاتنا بدول الجوار خاصة بعد زيارتي دول جوار جنوب ليبيا".

وأضاف: "أنا هنا لألتقي مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإطلاعه على مجريات ما حصل في هذه الزيارات وأيضا مجريات الأمور في ليبيا"، موضحا أن الرئيس تبون مهتم بكل تفاصيل الشأن الليبي".

وأكد الكوني أن هناك "مستجدات كثيرة لابد من إطلاع الرئيس تبون عليها وأن نتشاور ونتحادث بشأنها"، وكذلك حول العلاقات الثنائية والتعاون مع الجزائر.

وكان في استقبال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي لدى وصوله إلى الجزائر وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.