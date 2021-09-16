قال المتحدث باسم الحكومة الوطنية الليبية محمد حمودة، إن انعقاد اللجنة العليا الليبية المصرية بعد 12 عامًا دليل على أن ليبيا تشهد مرحلة جديدة نحو الاستقرار، لافتًا إلى أنه يسلط الضوء على الدور الذي من الممكن أن تلعبه مصر في دعم استقرار بلاده.

وأضاف حمودة، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الخميس، أن اللجنة تركز على دور مصر في المساهمة بالتنمية في ليبيا، والنهوض بالمشروعات وبالأخص البنية التحتية والإعمار؛ تزامنًا مع ما تشهده مصر من نهضة عمرانية وتطور ملحوظ في أداء الشركات المصرية.

وأشار إلى أن الدول الصديقة والجارة والشعوب الشقيقة لليبيا لها أولوية في ملف إعادة الإعمار والتنمية بشكل حر وتنافسي، متابعًا: «الأمر يجعل من العلاقات الطيبة أقوى وأمثل، ويزيد من التبادل التجاري ونسب الاستثمار في البلدين بما ينعكس إيجابًا على الشعبين في مصر وليبيا».

وشدد متحدث الحكومة الليبية، على أن الأمن الحجر الأساس وأهم قواعد الاستقرار، لافتًا إلى أهمية العمل من أجل الإنعاش الاقتصادي وإعادة عجلة التنمية؛ لأنها أهم دوافع استتباب الأمن والاستقرار في البلاد.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم بالقاهرة، الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين، وحضر المباحثات عدد كبير من الوزراء والمسئولين بالبلدين.