200 شاب من برنامج أمل مصر لأبناء المحافظات الحدودية يزورون المتحف المصرى

استضاف المتحف المصري بالتحرير، اليوم الأربعاء، ٢٠٠ شاب وفتاة من المشاركين فى برنامج " أمل مصر لأبناء المحافظات الحدودية" من ست محافظات هى شمال سيناء وجنوب سيناء، الوادى الجديد، أسوان، البحر الأحمر ومحافظة مطروح.

جاء ذلك ضمن سلسلة الزيارات التي سيقومون بها لمختلف المتاحف والمواقع الأثرية المصرية، والتي استهلوها بزيارة منطقة الأهرامات يوم الاثنين الماضي.

واستقبل المشاركين بالبرنامج الأستاذة صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، وتم اصطحابهم في جولة بالقاعات المختلفة للمتحف حيث أعربوا عن سعادتهم بزيارة المتحف، كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المثمر بين وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة وحرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من هذه البرامج والملتقيات و المعسكرات لرفع الوعي السياحي والأثري لأبناء الشعب المصري وتعريفهم بالمواقع الأثرية في مصر وبحضارة أجدادهم العريقة، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لهم.