مسؤول محلي: كان هناك خطر بشن هجوم على المعبد اليهودي في ألمانيا

أعلن الوزير المحلي لولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا، هربرت رويل، عن أنه كان هناك تهديد متطرف خطير في مدينة هاجن.

وقال رويل اليوم الخميس، في مدينة كولونيا: "كان هناك خطر بشن هجوم على المعبد اليهودي في مدينة هاجن".

وتابع المسؤول المحلي: "زميلاتنا وزملاؤنا منعوا حدوث ذلك".

وذكرت الشرطة أنه تم إلقاء القبض حتى الآن على إجمالي أربعة مشتبه فيهم، من بينهم صبي، 16 عاما، وذلك بعد القيام بمهمتها التي بدأت مساء أمس الأربعاء.

وأوضحت الشرطة أن هناك عمليات تفتيش جارية من أجل ضبط أية أدلة إثبات.

يذكر أن قوات شرطة طوقت المعبد اليهودي بمدينة هاجن في ولاية شمال الراين-فيسفاليا أمس الأربعاء، بعدما ذكرت أن هناك إشارات على "حالة تهديد محتملة" للمعبد.