يواصل محمد صلاح نجم ليفربول، تألقه مع الريدز ولكن هذه المرة على الصعيد القاري في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقاد صلاح فريقه للفوز على ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت المواجهة تسجيل صلاح لهدف الريدز الثاني، وعوض ركلة الجزاء التي أهدرها في الشوط الأول من المباراة.

المواجهة شهدت أكثر من رقم يخص صلاح نستعرضهم في السطور التالية..

** أهدر صلاح ضد ميلان أول ركلة جزاء مع ليفربول منذ أكتوبر 2017 حينما أهدر ضد هدرسفيلد، وانتهت سلسلة تسجيله لركلات الترجيح الناجحة والتي استمرت إلى 17 ركلة متتالية.

** وصل صلاح للهدف رقم 72 بعد 100 له بمختلف المسابقات مع ليفربول على ملعب أنفيلد.

** بات صلاح الهداف التاريخي لليفربول على ملعب أنفيلد بدوري أبطال أوروبا برصيد 14 هدفا متساويا مع الأسطورة ستيفن جيرارد، كما أنه رفع رصيده إلى 26 هدفا في صدارة قائمة الهدافين التاريخين للريدز بالتشامبيونز ليج.

** لم يستطع صلاح الذي سجل 17 ركلة جزاء ناجحة مع الليفر، كسر الرقم القياسي المسجل باسم يان مولبي لاعب ليفربول السابق، حيث نجح الأخير في تسجيل 18 ركلة جزاء متتالية مع الريدز، ركلة وحيدة كانت تفصل الفرعون عن معادلة هذا الرقم.

** بات متبقيا لصلاح 15 هدفا لمعادلة رقم الإيفواري ديديه دروجبا صاحب أعلى رصيد من الأهداف في دوري أبطال أوروبا للاعب إفريقي 44 هدفا ويليه صامويل إيتو والذي سجل 33 هدفا ثم الفرعون صلاح (29 هدفا).