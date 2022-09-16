حميدتي يجدد التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من المشهد السياسي

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، اليوم الجمعة، التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من المشهد السياسي.



وقال حميدتي في بيان "نُعلن التزامنا الصارم بتعهدنا السابق بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، والانصراف تماماََ لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون".



وأضاف البيان: "عقدنا اجتماعاَ يوم الخميس مع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، جدّدنا خلاله التزامنا السابق بخروج المؤسسة العسكرية من السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين".



كما ذكر أن الاجتماع مع رئيس مجلس السيادة، أقر بشكلٍ قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنييْن.



وأضاف "نؤكد تطلعنا إلى توافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي.



وأوضح البيان "نشدّد على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع السودانيين لإزالة المصاعب التي تواجه عملية الانتقال وخلق البيئة المواتية للتقدم إلى الأمام تحقيقاََ لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية مستقرة".



ودعا إلى تغليب المصالح الوطنية العليا حفاظاََ على أمن واستقرار البلاد.