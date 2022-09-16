التخطيط تختتم فعاليات النسخة الخامسة للبرنامج الصيفي لتدريب طلاب الجامعات

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية النسخة الخامسة من البرنامج الصيفي لتدريب طلاب الجامعات 2022.

وشهد حفل الختام استعراض الطلاب المتدربين، طبيعة عمل الوحدات والمعلومات التي اكتسبوها عن عمل كل وحدة وماقدموه خلال فترة تدريبهم، كما تم تسليم الطلاب شهادات اجتياز فترة التدريب المقررة بالوزارة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، حرص الوزراة على تمكين ودعم قدرات الشباب، وإتاحة الفرص التدريبية اللازمة لهم إيمانًا منها بضرورة إبراز قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بالكفاءة اللازمة بوصفهم قادة المستقبل.

وأوضحت السعيد أن الشباب يشكلون قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية عند تزويدهم بالمعرفة والفرص التي هم بحاجه إليها، مؤكدة ضرورة اكتساب الشباب التعليم والمهارات اللازمة للإسهام في اقتصاد منتج؛ فضلًا عن حاجتهم للوصول إلى سوق العمل الذي يمكن أن يستوعب قدراتهم في قوى العمل.

وتابعت السعيد أن الوزارة حريصة دائمًا على إطلاق العديد من البرامج التدريبية والمشروعات الموجهه للشباب.

من جانبه، أوضح مستشار وزيرة التخطيط للموارد البشرية طارق عبد الخالق، أن المتدربين أسهموا في تحقيق الوزارة للجزء الخاص بالمسئولية الاجتماعية للشركات، والتي تمثل جزءًا من رسالة الوزارة بالإضافة إلى تمكين الشباب وتحقيق الاستفادة للطلبة، مشيرا إلى أن رسالة الوزارة تم تحقيقها بما انعكس من خلال ما استعرضه الطلاب من بيانات ومعلومات مما استفادوا بها من الوحدات التي شاركوا بها.

وأكد عبد الخالق، أن التدريب هذا العام شهد إقبالًا كبيرًا منذ الإعلان عنه وإطلاقه حيث تقدم للنسخة الحالية حوالي 7 آلاف سيرة ذاتية للطلاب الراغبين في الالتحاق بالتدريب ليتم اختيار مايقرب من 70 طالبا.

وحث الطلاب على ضرورة العمل وبذل جهدهم خلال فترة دراستهم بالجامعة ومن ثم أماكن عملهم، موضحًا أهمية فترة التدريب التي اجتازوها في تمكين قدراتهم ودعم عنصر الثقة بالنفس لديهم.