أكد ممثل منظمة اليونيسيف في باكستان عبد الله فاضل أن الفيضانات الهائلة التي اجتاحت البلاد أودت بحياة ما يصل إلى 528 طفلا، مطالبا بزيادة الدعم كي لا يفقد المزيد من الأطفال حياتهم.

وقال فاضل ، الذى زار إقليم السند المتضرر بشدة - في بيان له اليوم الجمعة - إن ما يقدر بنحو 16 مليون طفل تأثروا بالفيضانات الشديدة وما لا يقل عن 3.4 مليون فتاه وصبي لا يزالون بحاجة إلى الدعم الفوري المنقذ للحياة.. محذرا من أن الأطفال الصغار يعيشون في العراء مع عائلاتهم دون مياه شرب ولا طعام ولا سبل العيش ويتعرضون لمجموعة واسعة من المخاطر والأخطار الجديدة المتعلقة بالفيضانات بما في ذلك المباني المتضررة والغرق في مياه الفيضانات.

وأشار المسئول الأممي إلى أن البنية التحتية الحيوية في المناطق المتضررة والتي يعتمد عليها الأطفال تعرضت للتدمير والتلف بما في ذلك ألاف المدارس وأنظمة المياه والمرافق الصحية، لافتا إلى أن عمليات الإغاثة والإنقاذ لاتزال صعبة للغاية حيث لا تزال العديد من المجتمعات معزولة بسبب مياه الفيضانات، مؤكدا أن الاحتياجات ضخمة ويجب أن ترقى الاستجابة إلى مستوى التحدي.

جدير بالذكر أن دفعة ثالثة من الإمدادات الطبية والإنسانية الحيوية تبلغ حوالي 36 طنا متريا إضافية في طريقها إلى باكستان ومن المتوقع أن تصل في الأيام المقبلة.